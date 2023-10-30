Эксперт оценил роль США в конфликте на Ближнем Востоке
Военный политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером высказался о влиянии властей США на планы Израиля по ведению боевых действий в рамках противостояния с силами ХАМАС, а также оценил перспективы участия американских военных в конфликте на Ближнем Востоке.
Израиль - это цитадель Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. И свое влияние в регионе США осуществляют только через эту страну. Израиль серьезно окружен недружественными государствами, что для него является экзистенциальной угрозой. Кроме как на США, ему надеяться не на кого. То есть прослеживается движение навстречу с двух сторон, которое происходит, исходя из острой геополитической необходимости поддерживать друг друга.Андрей КошкинЗаведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог
Специалист напомнил, что США ранее направили в Средиземное море вторую авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем.
"Это сигнал поддержки Израиля. Более того, израильтяне уверены в том, что эти военно-морские силы США будут готовы нанести удар даже по Ирану, если в этом возникнет необходимость. Посмотрите, США уже начали наносить удары у границ Ирана, объясняя их участившимися нападениями на американские базы в Ираке и Сирии. Так что соответствующая взаимосвязь прослеживается. В регион прибыло сначала четыре, а потом пять тысяч военнослужащих, в основном это операторы зенитно-ракетных и тактических ракетных комплексов. Это означает, что ведется серьезная подготовка США к возможному участию в конфликте", — подчеркнул эксперт.
Вместе с тем Кошкин обратил внимание на недавние заявления официальных представителей США о том, что Вашингтон не намерен отправлять войска в Израиль или сектор Газа. Об этом, в частности, ранее говорила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
"Но что, если конфликт будет расширяться географически и политически? Куда денутся Соединенные Штаты? Я глубоко убежден, что все арабо-израильские войны происходили с согласования, при непосредственной поддержке и планировании, а также просчете геополитических перспектив со стороны Вашингтона. Израиль, конечно, понимает это и смотрит только на то, что планирует Вашингтон. При этом Харрис отмечала, что США не мешают Израилю, который принимает самостоятельные решения. Но, полагаю, такие выступления просто призваны прикрыть основную суть взаимодействия США и Израиля", — сказал эксперт.
Согласно оценкам аналитиков, США понадобится перебросить на Ближний Восток порядка 100 тыс. военнослужащих для принятия быстрых и радикальных мер в регионе, добавил Кошкин.
"Но у США даже нет ресурсов, чтобы оперативно перебросить такие силы. То есть в настоящее время армия США далека от того, чтобы участвовать в этой бойне", — заключил эксперт.
Израильское издание The Times of Israel (TOI) со ссылкой на американского чиновника ране выступило с утверждением, что администрация президента США Джо Байдена оказала давление на власти Израиля с целью ограничения масштабов операции в секторе Газа.