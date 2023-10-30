Эксперт оценил роль США в конфликте на Ближнем Востоке

"Это сигнал поддержки Израиля. Более того, израильтяне уверены в том, что эти военно-морские силы США будут готовы нанести удар даже по Ирану, если в этом возникнет необходимость. Посмотрите, США уже начали наносить удары у границ Ирана, объясняя их участившимися нападениями на американские базы в Ираке и Сирии. Так что соответствующая взаимосвязь прослеживается. В регион прибыло сначала четыре, а потом пять тысяч военнослужащих, в основном это операторы зенитно-ракетных и тактических ракетных комплексов. Это означает, что ведется серьезная подготовка США к возможному участию в конфликте", — подчеркнул эксперт.