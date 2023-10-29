В Средиземном море замечен американский авианосец на пути к Израилю

Американский авианосец «Эйзенхауэр» вошел в Средиземное море и направляется на Ближний Восток. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на аналитиков, отслеживающих передвижения кораблей.

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Издание пишет, что авианосная ударная группа во главе с «Эйзенхауэром» прибыла в Средиземное море в субботу. Она уже прошла через Гибралтарский пролив по пути на Ближний Восток.

«Вход «Эйзенхауэра» в Средиземное море был задокументирован наблюдателями за судами и аналитиками разведки по открытым источникам», – сообщает издание.

В частности, сообщения о прибытии авианосца накануне появились в социальной сети X. Там выложены фото корабля и сказано, что «авианосец класса «Нимиц» USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) направляется на восток в Гибралтарский пролив».

Шестой флот США не стали комментировать прибытие «Эйзенхауэра» в Средиземноморье.

Десятого октября в Средиземноморье прибыл другой авианосец – «Джеральд Форд» с ударной группой.