Во Франции увидели «русский след» в панике из-за нашествия клопов

Французские власти и спецслужбы рассматривают гипотезу о том, что российские СМИ якобы причастны к распространению информации о нашествии постельных клопов на Францию. С таким утверждением выступила радиостанция RMC.

По ее данным, "эта гипотеза воспринимается с большой серьезностью французскими разведслужбами". Радиостанция констатирует, что присутствие клопов в поездах, автобусах и кинотеатрах уже на протяжении месяца все больше беспокоит французов. Власти организовали межведомственное совещание, чтобы найти решение проблемы. RMC указывает, что "по данным французских разведслужб, этой атмосфере способствуют россияне, которые подпитывают страхи в социальных сетях, распространяя недостоверную информацию".

Как утверждает радиостанция, в некоторых якобы связанных с Россией Telegram-каналах были размещены тексты из французских изданий, которые на самом деле никогда в них не публиковались.

Тему подхватили сначала французские, а затем и международные СМИ. Представитель синдиката предприятий по дезинфекции Стефан Бра рассказал RMC, что его телефон разрывался от звонков Би-би-си, New York Times и европейских газет. СМИ всего мира представляли Францию как зараженную страну, а Марокко и Алжир потребовали дезинфекции судов, прибывающих из республики.

При этом радиостанция признает, что регулярное увеличение количества вредоносных насекомых наблюдается вот уже 20 лет.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров прокомментировал в беседе с RT информацию, что французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» и панике среди жителей Франции из-за распространения постельных клопов.

«Претензии, что мы специально раздували какую-то психологическую операцию во Франции по созданию психоза среди населения, — это не так. Перекладывать с больной головы на здоровую — это негодный приём. Но в условиях информационной войны, которая идёт у нас с Западом, все приёмы хороши. Мне кажется, что такие обвинения в наш адрес не обоснованы и ничем не подкреплены. На нас всё сваливают... Мы во всём виноваты, в клоповой теме нас обвинили. Это и смешно, и грустно. Они сами тему клопов раздули до уровня такого, а потом нашли виновных за 3 тыс. км, условно говоря, от Парижа», — подчеркнул собеседник RT.

Нашествие, кризис, бич и даже террор — все эти слова встречаются в заголовках зарубежных СМИ о ситуации с насекомыми во французской столице. Скандально знаменитый журнал Charlie Hebdo разместил на обложке карикатуру, на которой клопы занимают весь пьедестал на грядущих Олимпийских играх во Франции.

Сообщения о росте числа насекомых в квартирах парижан появлялись и ранее, но теперь соцсети прямо-таки пестрят постами о клопах в метро, автобусах и даже в кинотеатрах. Подтвердить большинство случаев не представляется возможным — в конце концов, алгоритмы поощряют шок-контент, а блогеры не безгрешны, но вопрос уже ставится на политическом уровне. Министерство транспорта Франции намерено провести с крупными перевозчиками совещание о методах борьбы с насекомыми, а мэрия Парижа обратилась к премьер-министру с просьбой о создании спецкомиссии на эту тему.

Степень напуганности рядовых парижан оценивает жительница города Ольга:

«Я, конечно, не видела, но, если [СМИ] нашли, значит, кому-то они попадались. То есть такое вполне может быть. Франция — это свободная страна, в ней могут говорить о любых вещах. Это не значит, что здесь провал, катастрофа и так далее. Мне друзья написали, что была такая информация, они прочитали это в интернете и забеспокоились, особенно те, которые ездят на метро. Мы посмеялись, что теперь не надо садиться, надо стоя ждать свою станцию. Я не езжу на метро, поэтому меня это мало беспокоит. Теперь, наверное, примут меры, будет дезинсекция. Наверняка этот вопрос решится. Но чтобы мы боялись выйти — такого нет, конечно».

Причины резкого распространения клопов в Париже — если речь действительно идет о нашествии, а не просто об информационном пузыре, — называются разные. Некоторые жители винят во всем отказ от синтетических пестицидов, которые помогали дезинсекторам ранее. О возобновлении использования таких ядов речи не идет — издержки их использования, в том числе в сферах здравоохранения и водоснабжения, кусались больнее клопов. Другие собеседники Business FM показывают пальцем на мигрантов, но это больше похоже на политизацию вопроса — клопы встречаются в любом городе мира, а здесь проблема именно с распространением.

Факторы обобщает научный редактор France 24 Джулия Зигер:

«Эти насекомые существовали всегда и, вероятно, всех нас переживут. Действительно, во второй половине прошлого века клопы будто бы исчезли — все потому, что мы использовали синтетические пестициды. Теперь мы от них отказываемся — во-первых, из экологических соображений, но еще и потому, что у насекомых начала вырабатываться устойчивость. Другие факторы возвращения клопов — большая мобильность путешественников и новые модели потребления, подразумевающие использование подержанной одежды и мебели. Наконец, есть недостаток информированности. Многие просто не знают, как бороться с клопами. К тому же из-за страха осуждения люди зачастую не сообщают никому о проблеме».

Как напоминает французский телеканал, в начале 2010-х годов СМИ писали о нашествии клопов в Нью-Йорке, но власти города приняли оперативные меры. Среди прочего владельцам недвижимости было предписано отчитываться о присутствии насекомых и нести расходы по дезинсекции, а ньюйоркцев обязали при утилизации матрасов или мебели упаковывать их в герметичный пластик. Сообщения о кризисе через некоторое время поутихли, а значит, либо меры сработали, либо паника была по большому счету на пустом месте.

Газета Liberacion на этой неделе поместила на обложку постельных клопов, которые атаковали Францию, соседнюю Бельгию и Великобританию. Они ездят в метро и автобусах, составляют компанию в магазинах и кинотеатрах. В общем чувствуют себя как дома и уходить явно не собираются. Бороться с клопами во Франции хотят уже на законодательном уровне. Как? Разбирался политический обозреватель «МИР 24» Роман Никифоров.

Советские аниматоры отправляют в сказочную европейскую столицу собаку Жужу и кошку Машу.

Ну по пути в городах концерты давали. С большим успехом. Ну, вот так до Парижу и добрались.

Зрители им даже завидуют – красотища-то какая!

Сорок лет спустя в Париже реальном объявляется другая сладкая парочка. Новые городские символы, которым впору имена давать. Ну, скажем, Клоп Мишель и Крыса Изабель.

Мишель добирается до города любви издалека, на поезде, да не простом, а скоростном! Катается на автобусах и в метро – с комфортом, на сидячих местах. Посещает библиотеки, заглядывает в кинотеатры.

«Из-за этого мы больше не ходим в кино. Серьезно, мы и общественного транспорта избегаем», – сказал француз.

Сегодня у Мишеля друзья и родственники по всей стране. Оценка: клопы в каждом десятом французском доме! Из-за их нашествия уже пять школ закрыли – на обработку.

«Для моего сына, который учится в средней школе, я разработала протокол. Он раздевается перед входом и складывает все в пакеты. Лично у меня это превратилось в настоящий психоз», – отметила парижанка.

Оно и понятно. Ведь постельный клоп – вампир.

«Питаются кровью не только на человеке, они на птицах могут питаться, то есть на курах, на голубях, на других птицах, на кроликах, на крысах, между прочим», – сказала кандидат биологических наук Светлана Заречная.

Опасные болезни не переносит, но при укусе впрыскивает в ранку слюну. В результате как минимум зуд. Возможна еще и аллергия. Вот пример.

Зверь хоть и страшный, но маленький. Длина – от трех до восьми миллиметров. Довольно шустрый: за минуту может метр преодолеть. Живет 14 месяцев и ценит большую семью. Любая подружка Мишеля успевает отложить до полутысячи яиц.

Враги Мишеля – охотники за клопами – завалены работой. Ищут с собаками, травят ядами, дают рекомендации.

«Вся одежда и постельное белье должны быть выстираны при температуре не ниже 60 градусов или высушены в сушильной машине», – сотрудник компании по обнаружению клопов Уго Виплиер.

Некоторые французские депутаты уверены: атака клопов связана с массовой миграцией последних лет. И антисанитарией в арабских кварталах. О системе плановой дезинфекции, с помощью которой тот же Советский Союз проблемы с паразитами решал, тут явно не слышали.

«Госпожа премьер-министр, эти маленькие насекомые сеют отчаяние по всей нашей стране. Неужели нам придется ждать, пока ваша резиденция заразится, прежде чем вы наконец примете меры?» – спросила депутат Национального собрания Франции Матильда Пано.



«Немного приличия, госпожа председатель!» – ответила французский премьер Элизабет Борн.

И президент Макрон не чешется. Занят важными делами: учится на трассе нарушителей ловить… Или поет в шикарном Елисейском дворце песню про голодных художников. Так что отдуваться за всех приходится министру здравоохранения.

«Да, когда вы спите, у вас в комнате много клопов – это, конечно, ад. Но нет никаких причин для паники – нас вовсе не захватили клопы. И это не связано с миграцией», – уверен министр здравоохранения Франции Орельян Руссо.

Ну да, ад не повод для паники. Британцы подтверждают. По данным телеканала Sky News, с набережных Сены клопы и до берегов Темзы добрались, с ветерком – на тех же скоростных поездах. Но только пока заселяют не каждый десятый, а каждый двадцатый дом.

К национальному клоповнику французы только привыкают. А вот Крыса Изабель – потомственная парижанка. Что неудивительно, есть у местных коммунальщиков традиция: бастовать и мусор на улицах не убирать. Так было в 40-х годах прошлого века, и в наши дни ничего не меняется.

Крысам такое изобилие по душе. Их в городе – четыре миллиона, по две на каждого жителя. Экскурсионная программа у Изабель – не хуже, чем у клопа Мишеля.

Туристы, которые ищут в Париже совсем другие виды, – в шоке.

«Крысы? Да вот тут ходили», – говорит турист. Нравятся вам? – Нет, нет. Городские службы не справляются. Похоже, есть только один надежный способ – вызвать в Париж крысолова, прямо из сказки. Но если дудочка не найдется, то Клоп и Крыса смогут в следующем году Олимпиаду посмотреть, а то и себя показать. Талисман Игр – Колпак по имени Фриж. Соцсети предлагают альтернативу.

Быстрый рост популяции постельных клопов во Франции угрожает другим европейским странам, в том числе Эстонии.

Информация об этом появилась на сайте ERR.

По данным портала, сегодня Париж переживает нашествие клопов. Отмечается, что паразитов можно встретить как в метро, так и в больницах.

«Поскольку люди много путешествуют, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские страны», — говорится в сообщении.

Британцы начали выкидывать матрасы на фоне распространения постельных клопов в различных регионах. Из-за нашествия пострадали жители города Суиндон в графстве Уилтшир и города Майнхед в графстве Сомерсет, пишет Daily Mail.

Семья с тремя детьми из Суиндона обнаружила множество клопов под диваном после того, как на коже старшего сына появились характерные укусы. По словам матери, специальные службы обрабатывали помещение средством после против насекомых дважды, однако через пару дней клопы возвращаются.

«Некоторым соседям пришлось хуже. Они выкинули свои матрасы с предупреждением, что их нельзя брать из-за клопов», — рассказала британка.

В Майнхеде семья с маленьким ребенком столкнулась с нашествием клопов во время отдыха в одном из отелей. На ресепшене сообщили, что во время последней инспекции в номере не обнаружили насекомых, однако после самостоятельного обследования кровати постояльцы нашли несколько клопов.