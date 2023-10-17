Эксперт прокомментировал предстоящий визит Байдена в Израиль

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером высказался о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Израиль. По словам специалиста, эта поездка американского лидера не окажет решающего влияния на ход развития конфликта Израиля и ХАМАС.

Байден посетит Израиль в среду, 18 октября, сообщал ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время визита израильские власти планируют представить ему на специальном брифинге свои военные планы, включая меры по обеспечению безопасности мирных жителей. По данным СМИ, Байден пробудет в Израиле пять часов, после чего направится в Амман, где у него запланированы переговоры с королем Иордании Абдаллой II, а также президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Никакого особого значения с точки зрения дальнейшего развития конфликта визит Байдена не имеет. Это так называемый визит солидарности. Все поехали в Израиль - и Байден поехал. Это просто демонстрация того, что Америка стоит рядом с Израилем во всех бедах, которые постигли страну. А то, что для него проведут брифинг - это на самом деле стандартная ситуация. Ничего за этим не стоит. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт напомнил, что США уже отправили вторую авианосную ударную группу к побережью Израиля, а также, как передавали СМИ, планируют перебросить в регион порядка двух тысяч морских пехотинцев.

"Это демонстрация силы, направленная в основном на некоторых региональных игроков, которые хотели бы или планировали вмешаться в эту историю. В частности, на Иран. Мол, не вмешивайтесь, иначе последует ответ", — отметил собеседник.

По словам Чупрыгина, Израилю в конфликте с ХАМАС не требуется участие военных консультантов из США.

"Израиль сам может проконсультировать, кого захочет, в том числе и самих американцев. А американцы нужны Израилю только для поставки боеприпасов", — сказал эксперт.

Поездку Байдена в Израиль смогут назвать успешной в том случае, если она приведет к освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе американских, отметил специалист.

"Но, думаю, этого не произойдет", — считает эксперт.

Более важной, чем визит в Израиль, востоковед назвал предстоящую поездку Байдена в столицу Иордании Амман, где у президента США, помимо прочего, запланирована встреча с главой Палестины Махмудом Аббасом.

"Там будет решаться вопросы о том, что делать с Аббасом, какую позицию займут арабские страны, как они будут демонстрировать свое отношение к этой ситуации", — заключил собеседник.