Белый дом: Иран может вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем

Белый дом не исключает, что Иран может напрямую вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Bloomberg.

В воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в программе Face the Nation на канале CBS News.

Политик признал, что в последние дни США провели закулисные переговоры с Ираном, чтобы предостеречь его от эскалации ближневосточного конфликта. Тегеран недоволен тем, что ЦАХАЛ готовит наземное нападение на Газу и предупреждает о «далеко идущих последствиях».

«У нас есть средства частной связи с Ираном, и мы воспользовались этими средствами в течение последних нескольких дней, чтобы разъяснить в частном порядке то, что мы сказали публично», — заявил Салливан.

По его словам, США не исключают, что Иран может вмешаться в конфликт. Вашингтон отслеживает как возможность прямого вмешательства Тегерана, так и «прокси-деятельность «Хезболлы» со стороны ливанской границы.

При этом Салливан заявил, что у США нет новых разведывательных данных, свидетельствующих о большем риске эскалации. Однако заявления Ирана настораживают.

В воскресенье Иран предупредил, что, если «военные преступления и геноцид Израиля не будут немедленно прекращены, ситуация может выйти из-под контроля».

«Это будет иметь далеко идущие последствия», — сказано в аккаунте миссии Ирана при ООН в соцсети X.