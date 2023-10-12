Блинкен: атака ХАМАС на Израиль эквивалентна «десяти 11 сентября»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака боевого крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль эквивалентна «десяти терактам на 11 сентября в США». Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции в Тель-Авиве.

«Если вы посмотрите на соотношение к размеру населения Израиля, то это эквивалент десяти 9/11. Вот насколько велика и опустошительна была эта атака», — заявил он.

Блинкен также добавил, что получил от властей Израиля фотографии с последствиями атаки ХАМАС. По его словам, увиденное на этих кадрах «находится за пределами того, что кто-то захотел бы вообразить, увидеть или пережить», поэтому ему тяжело подобрать слова, чтобы оценить увиденное.