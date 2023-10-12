Блинкен: атака ХАМАС на Израиль эквивалентна «десяти 11 сентября»

Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна «десяти 11 сентября»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака боевого крыла палестинского движения ХАМАС на Израиль эквивалентна «десяти терактам на 11 сентября в США». Об этом сообщают «Известия».
Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции в Тель-Авиве.
«Если вы посмотрите на соотношение к размеру населения Израиля, то это эквивалент десяти 9/11. Вот насколько велика и опустошительна была эта атака», — заявил он.
Блинкен также добавил, что получил от властей Израиля фотографии с последствиями атаки ХАМАС. По его словам, увиденное на этих кадрах «находится за пределами того, что кто-то захотел бы вообразить, увидеть или пережить», поэтому ему тяжело подобрать слова, чтобы оценить увиденное.
Напомним, что 7 октября состоялась атака со стороны палестинского движения ХАМАС на Израиль. В ответ израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа.