Эксперт назвал причину атаки ХАМАС на Израиль

«Известно, что были контакты между Саудовской Аравией и Израилем. До этого шесть арабских стран уже нормализовали отношения. В ХАМАС почувствовали, что теряют почву под ногами. Им не хочется терять источники финансирования и они заявили о себе в надежде получить очередные транши», — заявил он.