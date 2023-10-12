Эксперт назвал причину атаки ХАМАС на Израиль
Арабист и ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов заявил, что атака ХАМАС на Израиль связана с попыткой палестинской организации сорвать нормализацию отношений между арабскими странами и Европой. Об этом сообщает News.ru.
«Известно, что были контакты между Саудовской Аравией и Израилем. До этого шесть арабских стран уже нормализовали отношения. В ХАМАС почувствовали, что теряют почву под ногами. Им не хочется терять источники финансирования и они заявили о себе в надежде получить очередные транши», — заявил он.
Иванов также добавил, что никто из заявивших о поддержке ХАМАС не станет полноценно вмешиваться в конфликт. При этом эксперт также посоветовал не преувеличивать масштаб сложившийся ситуации — по мнению Иванова, Израиль сможет оказать сопротивление ХАМАС даже без военной помощи из других стран.
«Не стоит раздувать конфликт до регионального или даже глобального, все-таки он локальный. В ближайшие недели кризис удастся погасить и все вернется на круги своя. О какой-то глобальной катастрофе речи не идет. Разве что в Газе может наступить катастрофа гуманитарного характера», — подытожил он.
7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС совершило масштабную атаку на приграничные районы Израиля. В ответ на это Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа.