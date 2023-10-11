В Греции потребовали вернуть фрегат, отправившийся на учения НАТО

Коммунистическая партия Греции (КПГ) требует вернуть фрегат «Псара», который был отправлен на учения НАТО в юго-восточную часть Средиземного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Катимерини».

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Согласно первоначальным планам, «Псара» присоединился к морской группе НАТО для участия в обширных учениях. При этом в регион также вошёл американский авианосец «Джеральд Форд», который сопровождает ракетный крейсер и несколько эсминцев — Вашингтон утверждает, что эти корабли должны удержать радикальные силы региона от дальнейшего вмешательства в ситуацию вокруг сектора Газа.

В связи с этим в КПГ заявили, что отправка в этот регион «Псары» является «очень опасным событием», учитывая, что общее число экипажа и команды охрана судна превышает 200 человек.

«Спустя несколько дней после того, как правительство праздновало спуск на воду первого фрегата "Белхара", еще раз доказано, для каких целей на самом деле предназначена такая техника, за которую греческий народ платит золотом якобы для "защиты страны"», — заявили в партии.

По мнению КПГ, фрегат необходимо вернуть из-за риска вовлечения Греции в конфликт на Ближнем Востоке. В партии потребовали, чтобы фрегат немедленно вернулся обратно в Грецию, а сама страна избегала участия в палестино-израильском конфликте.