$100.49+0.81106.01+1.22

Президент Палестины посетит Россию

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент страны Махмуд Аббас готовится посетить Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия».

Президент Палестины готовит визит в Россию
© globallookpress.com

Он также подчеркнул, что Палестина поддерживает регулярный контакт с Россией.

«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», — заявил посол.

Нофаль также добавил, что Палестина ценит позицию России в вопросе палестино-израильского конфликта.

Байдена призвали снова заморозить активы Ирана

7 октября палестинское движение ХАМАС произвело массированную атаку на приграничные районы Израиля. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости