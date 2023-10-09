Президент Палестины готовит визит в Россию

Президент Палестины посетит Россию
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент страны Махмуд Аббас готовится посетить Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия».
Он также подчеркнул, что Палестина поддерживает регулярный контакт с Россией.
«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», — заявил посол.
Нофаль также добавил, что Палестина ценит позицию России в вопросе палестино-израильского конфликта.
7 октября палестинское движение ХАМАС произвело массированную атаку на приграничные районы Израиля. Позже власти Израиля официально объявили о переходе в состояние войны.
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