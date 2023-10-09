Президент Палестины готовит визит в Россию

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что президент страны Махмуд Аббас готовится посетить Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия».

Он также подчеркнул, что Палестина поддерживает регулярный контакт с Россией.

«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», — заявил посол.

Нофаль также добавил, что Палестина ценит позицию России в вопросе палестино-израильского конфликта.