Пока вы не уснули: похвала Шольцу от Медведева и свидетельство раскола в ЕС

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Медведев похвалил Шольца за спад экономики ФРГ

По итогам 2023 года российская экономика вырастет на 2,8%, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что немецкую экономику ожидают негативные перспективы по оценкам самого Берлина.

Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

Lenta.ru

Ссору главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за Украины можно назвать свидетельством раскола в Евросоюзе (ЕС). С таким мнением в беседе с «Известиями» выступила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева. Она отметила, что каждый европейский политик стремится продвигать свою повестку, и это нравится не всем. Елисеева указала, что это говорит о рассогласованности принятия политических решений и о том, что в ЕС нет единой позиции по решению ряда вопросов.

Помощник президента РФ ответил на вопрос о курсе рубля

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что курс доллара «рано или поздно» снизится. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Корреспондент SHOT спросил Орешкина, «где предел» - когда ждать укрепления рубля.

«Рано или поздно», - ответил он.

Минтранс прокомментировал сообщение о кратном росте цен на такси

В Минтрансе РФ сообщили, что информация о кратном подорожании поездок на такси по всей стране не соответствует действительности. Как отмечается, в большинстве регионов цены на услугу сохранились, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. В сообщении говорится, что в ряде субъектов фиксировали незначительное повышение стоимости – от 1 до 5%. Ведомство отметило, что подобное явление - следствие начала учебного года и возвращения россиян из отпусков.

Названо число банкротов в России с 2015 года

Данные Федресурса свидетельствуют об увеличении количества банкротств граждан в январе-сентябре 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант». Рост числа россиян, признанных банкротами, достиг 28,8% к аналогичному периоду 2022 года. Показатель вырос до 249,9 тыс. Процедура потребительского банкротства существует с октября 2015 года. К сентябрю 2023 года несостоятельными стали 1,003 млн человек.

АвтоВАЗ изменил цены на Lada Vesta

Российская компания АвтоВАЗ подняла цены и обновил Lada Vesta и Vesta Cross. Пока повышение коснулось только седана в комплектациях выше базовой, пишет издание «Автоновости дня». Проанализировав цены, издание отмечает, что ряд комплектаций Vesta подорожали на 5,1-7,5%.

Назван лауреат Нобелевской премии мира

EPA/ТАСС

Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира в 2023 году иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. Об этом сообщает РИА Новости. «Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», - отмечается в заявлении комитета.

В трех муниципалитетах ХМАО нашли колбасные изделия с африканской чумой свиней

Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в сосисках и колбасе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили власти как минимум трех муниципалитетов округа.

В частности, о наличии в магазинах некачественной продукции предупредили на официальном сайте администрации сельского поселения Хулимсунте Березовского района. Власти рассказали, что геном АЧС найден в продукции ЗАО «Стародворские колбасы» — ветчине филейской «Столичная» и колбасе «Докторская» бренда «Вязанка». Ее ни в коем случае нельзя скармливать свиньям.

Игроков ПСЖ дисквалифицировали за оскорбления болельщиков

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение дисквалифицировать на одну игру футболистов «Пари Сен Жермен» Усмана Дембеле, Рандаля Коло Муани, Лейвина Курзава и Ашрафа Хакими из-за оскорблений в адрес болельщиков «Марселя». Об этом говорится на сайте организации. Ранее ПСЖ разгромил «Марсель» со счетом 4:0. После матча Дембеле, Коло Муани, Курзава и Хакими вместе с болельщиками скандировали оскорбительные кричалки в адрес «Марселя». Их поведение попало на видео.

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