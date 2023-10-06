Ссору Мишеля и фон дер Ляйен назвали свидетельством раскола в ЕС

Она отметила, что каждый европейский политик стремится продвигать свою повестку, и это нравится не всем. Елисеева указала, что это говорит о рассогласованности принятия политических решений и о том, что в ЕС нет единой позиции по решению ряда вопросов.

«Каждый тащит одеяло на себя, но это, безусловно, можно рассматривать как звоночек о том, что в Европе все не совсем гладко и определенный раскол, конечно же, есть», — заключила эксперт.

Ранее журналисты издания Spiegel написали, что Мишель и фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Отмечалось, что Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен, при этом Еврокомиссия гневно отреагировала на высказывания главы Евросовета и возмутилась заявлениями о скором присоединении Украины.