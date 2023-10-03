Азербайджан задержал бывших руководителей непризнанной НКР
Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом пишет агентство APA.
Согласно имеющейся информации, азербайджанские службы задержали Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего спикера парламента НКР Давида Ишханяна. Отмечается, что все из них, кроме Арутюняна, были доставлены в Баку. Арутюнян в данный момент находится в пути в столицу Азербайджана.
19 сентября Азербайджан объявил о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции», которую в Армении назвали военной агрессией. Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий. Позднее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева показала планы по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.