Азербайджан обнародовал планы по реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала планы по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что опубликованные планы уже были показаны армянской делегации на прошлых переговорах. Согласно документу, населению Карабаха гарантируется равенство прав и свобод, а также безопасность вне зависимости от «этнической, религиозной или языковой принадлежности».

«Органы внутренних дел Азербайджанской Республики обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей. Жители могут быть привлечены к работе в органах внутренних дел», — сказано в заявлении администрации.

В документе также указывается, что управление на территориях проживания армян в Нагорном Карабахе будет осуществляться через специальных представительств азербайджанского президента. При этом к работе в таких представительствах также могут быть привлечены местные жители.

Помимо этого, жителям Нагорного Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие культуры, языка и этнокультурных особенностей.

«Обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников. Создается возможность использования армянского языка», — говорится в документе.