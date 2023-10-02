«Дерево Робин Гуда»: 300-летний клен стал жертвой вандалов

Злоумышленники срубили одно из самых известных деревьев Великобритании, названное в честь Робин Гуда. Сейчас полицейские допрашивают 16-летнего подозреваемого в беспрецедентном акте вандализма.

300-летний белый клен рос в национальном парке Нортумберленд и был одним из самых фотографируемых деревьев в стране. В 1991 году дерево появлялось в фильме «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером и Морганом Фрименом в главных ролях.

Сейчас администрация парка просит туристов пока не посещать это место, поскольку идут работы над выяснением того, что произошло.