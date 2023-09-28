Обвиняемый в коррупции сенатор заявил, что не планирует уходить в отставку

Обвиняемый в коррупции сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Такое заявление Менендес сделал во время закрытой встречи с другими сенаторами от Демократической партии США. Источник утверждает, что Менендес планирует сохранить своё место в верхней палате Конгресса, хотя его однопартийцы регулярно призывают его подать в отставку. При этом Менендес не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он оказать сотрудничество расследованию своего дела.