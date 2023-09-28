Обвиняемый в коррупции сенатор заявил, что не планирует уходить в отставку
Обвиняемый в коррупции сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Такое заявление Менендес сделал во время закрытой встречи с другими сенаторами от Демократической партии США. Источник утверждает, что Менендес планирует сохранить своё место в верхней палате Конгресса, хотя его однопартийцы регулярно призывают его подать в отставку. При этом Менендес не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он оказать сотрудничество расследованию своего дела.
Напомним, что 22 сентября прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила Менендеса в коррупционной связи с несколькими бизнесменами из штата Нью-Джерси. Согласно версии стороны обвинения, сенатор и его супруга получили несколько сотен тысяч долларов, а также золотые слитки, автомобили и прочие ценные вещи в виде взяток.