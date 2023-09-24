Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края из Сербии
СМИ сообщили об обострении обстановки в самопровозглашенном Косово: косовоалбанские власти запретили въезд из центральной Сербии на территорию края. Об этом информирует издание Kosovo online.
По данным издания, в воскресенье, 24 сентября нельзя въехать в Косово через КПП Ярине и Брняк. При этом движение в обратном направлении разрешено.
«По неофициальной информации, через КПП Ярине въезд в Косово запрещен, при этом движение в обратном направлении имеет место. Как нам стало известно от граждан, аналогичная ситуация наблюдается и на КПП Брняк», - пишет издание.
Отмечается, что запрет действует не только для транспортных средств, но и для лиц, передвигающихся без транспорта.
Пока причина, по которой не разрешается въезжать в Косово, неизвестна.
Ранее сообщалось, что «премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти обвинил Белград в обстреле косовских полицейских на севере края. По его данным, один полицейский был убит, другой ранен. Огонь велся «неизвестными в масках с тяжелым вооружением».