Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края из Сербии

СМИ сообщили об обострении обстановки в самопровозглашенном Косово: косовоалбанские власти запретили въезд из центральной Сербии на территорию края. Об этом информирует издание Kosovo online.

По данным издания, в воскресенье, 24 сентября нельзя въехать в Косово через КПП Ярине и Брняк. При этом движение в обратном направлении разрешено.

«По неофициальной информации, через КПП Ярине въезд в Косово запрещен, при этом движение в обратном направлении имеет место. Как нам стало известно от граждан, аналогичная ситуация наблюдается и на КПП Брняк», - пишет издание.

Отмечается, что запрет действует не только для транспортных средств, но и для лиц, передвигающихся без транспорта.

Пока причина, по которой не разрешается въезжать в Косово, неизвестна.