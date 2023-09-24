Премьер непризнанного Косова заявил о причастности Сербии к убийству полицейского

Неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края, один убит, другой ранен. Об этом заявил «премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти, передает РИА Новости.

По словам Курти, стрельба произошла в воскресенье около 3 ночи возле села Баньска. Он утверждает, что нападение совершили «профессионалы в масках, тяжело вооруженные».

В причастности к обстрелу Курти обвинил Белград.

«Президент» самопровозглашенного Косово Вьоса Османи обвинила в нападении «сербские преступные банды».

В свою очередь канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии сообщила ранее, что во дворы трех представителей партии «Сербский список» в Косово и Метохии неизвестные бросили гранаты. В Белграде считают, что это была косовоалбанская попытка запугивания.

В Сербии говорят, что по вине Приштины произошли 22 инцидента на национальной почве.