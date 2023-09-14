Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за ситуации с украинским продовольствием. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.
По словам Телуса, импорт украинского продовольствия несёт угрозу для сельского хозяйства Европы.
«Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать. Мы хотим, чтобы украинское зерно пошло в страны, где его мало. Оно не идет туда, оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу», – заявил он.
Министр также ответил на вопрос о том, извлекут ли польские фермеры какую-либо выгоду от вступления Украины в Евросоюз. По мнению Телуса, украинская продукция пойдёт на пользу странам Евросоюза, если для её импорта будут подготовлены особые инструменты.
Ранее представитель МИД Украины заявил, что запрет на импорт украинского продовольствия является нарушением соглашений c ЕС.