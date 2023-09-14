Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз

«Польша блокирует вступление Украины в ЕС? Мы можем это сделать. Мы хотим, чтобы украинское зерно пошло в страны, где его мало. Оно не идет туда, оно идет в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу», – заявил он.