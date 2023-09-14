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В Киеве отреагировали на запрет импорта агропродукции из страны

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что введённый Еврокомиссией запрет на импорт украинского продовольствия нарушает соглашение с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Завтра, 15 сентября, истекает запрет Европейской комиссии на импорт украинских зерновых в ЕС. Оснований продолжать это решение нет. <...> Запрет на импорт в принципе противоправный. Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы единого рынка ЕС», – заявил он.

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Николенко также добавил, что дестабилизация европейского рынка произошла не по вине импорта агропродукции из Украины, как считают некоторые представители Евросоюза. По его мнению, эту проблему необходимо решать с помощью поиска «национальных решений, а не ограничений для Украины».

«Украина рассчитывает, что после этой даты европейская сторона отменит любые ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Такой шаг позволит прекратить нарушение соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципов и норм единого рынка ЕС», – добавил представитель украинского МИД.

Помимо этого в ведомстве заявили, что дальнейшее ограничение украинского импорта будет расценено как противоправные действия, которые наносят вред экономическим интересам Киева и Евросоюза.

Ранее Венгрия решила сохранить запрет на импорт зерна с Украины.

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