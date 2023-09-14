В Киеве отреагировали на запрет импорта агропродукции из страны

«Завтра, 15 сентября, истекает запрет Европейской комиссии на импорт украинских зерновых в ЕС. Оснований продолжать это решение нет. <...> Запрет на импорт в принципе противоправный. Он нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы единого рынка ЕС», – заявил он.