Американист оценил вероятность импичмента Байдена

Ранее комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента Байдена. Спикер палаты Кевин Маккарти указал, что только лишь у Министерства финансов США "есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные". Позднее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскрыла, что представила статьи об импичменте Байдена "за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом". При этом президент США заявил, что импичмент необходим республиканцам для остановки работы правительства.