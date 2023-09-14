Американист оценил вероятность импичмента Байдена
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в разговоре с Рамблером высказался о ситуации в США, где началось расследование, способное привести к импичменту президента страны Джо Байдена.
Ранее комитет Палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента Байдена. Спикер палаты Кевин Маккарти указал, что только лишь у Министерства финансов США "есть данные о более чем 150 транзакциях, связанных с семьей Байдена и его бизнес-партнерами, которые были отмечены как подозрительные". Позднее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскрыла, что представила статьи об импичменте Байдена "за его коррумпированные деловые махинации на Украине и в Китае, когда он был вице-президентом". При этом президент США заявил, что импичмент необходим республиканцам для остановки работы правительства.
Это политическая борьба. Понятно, что импичмент Байдена готовился достаточно давно - это месть республиканцев за постоянные попытки демократов подвергнуть импичменту президента-республиканца Дональда Трампа, которого преследуют и сейчас. В его отношении было возбуждено несколько уголовных дел, было выдвинуто порядка 90 обвинений. И теперь последовал ответ республиканцев.Юрий РогулевДиректор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ
Начало расследования Комитета палаты представителей Конгресса США в отношении Байдена может дать толчок процедуре импичмента, отметил американист.
"Они назначат специальный комитет, будут вызывать свидетелей, требовать документы различных ведомств. Все будет происходить уже вполне официально. Они будут требовать ответы и от Федерального бюро расследований (ФБР), и от Министерства юстиции, и от свидетелей под присягой. Так что это расследование может выявить новые факты [касательно деятельности Байдена]", — отметил Рогулев.
В случае, если в ходе расследования Комитета палаты представителей Конгресса США будут собраны необходимые для импичмента Байдена доказательства, то за этим последует голосование по данному вопросу.
"Если будет большинство голосов, то они объявят импичмент. А следующая стадия - это Сенат США, который будет играть роль суда. Там будут рассматривать обвинения в адрес Байдена, приглашать на слушания и строну защиты, и сторону обвинения. Так что это длительная процедура", — сказал собеседник.
Говоря о дальнейшем развитии ситуации с импичментом Байдена, Рогулев выразил мнение, что республиканцам не удастся довести процедуру до конца.
"В последние десятилетия не было ни одного доведенного до конца импичмента президента США. Кроме того, в палатах разные составы. Сейчас в Палате представителей у республиканцев большинство. Допустим, они там проголосуют, поддержат импичмент, но потом все перейдет в Сенат. А чтобы Сенат подержал обвинения, для этого необходимо две трети голосов. Но республиканцы не наберут две трети голосов, поскольку демократов там гораздо больше", — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Белый дом публично призвал средства массовой информации начать тотальную атаку на расследование по импичменту Байдена.