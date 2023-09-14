Белый дом публично призвал средства массовой информации начать тотальную атаку на расследование по импичменту президенту Байдену, проводимому Республиканской партией в палате представителей.

"Пришло время средствам массовой информации сделать больше для тщательного изучения явно ложных утверждений республиканцев в палате представителей, на которых они основывают импичмент", - говорится в докладной записке Белого дома, направленной в среду группе медиаорганизаций. Решение спикера палаты представителей Кевина Маккарти начать расследование роли президента Джо Байдена в торговле влиянием его семьи должно "подать сигнал тревоги для новостных организаций", отмечается в инструкции, и пресса должна "усилить внимание" к этому вопросу. Некоторые наблюдатели ошеломлены наглостью последнего требования американской администрации о подчинении СМИ, отмечает The New York Post. "Белый дом наконец-то официально заявил о том, что он подразумевал более двух лет: любой журналист, освещающий злодеяния и коррупцию президента Байдена, предает американскую демократию", - пишет обозреватель издания Джеймс Бовард.

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Однако отдельные американские медиа уже "взяли под козырек". "Парад ведущих/аналитиков/репортеров CNN сообщает зрителям, что "нет доказательств" против Байдена после новостей об импичменте", - сообщает Mediaite. Усилия по превентивному подавлению критики в СМИ в адрес президента Байдена возглавляет Ян Сэмс, официальный "представитель Белого дома по надзору и расследованиям". Сэмс заявил в среду, что все телефонные звонки главы Белого дома Хантеру во время деловых встреч были просто доказательством того, что Джо Байден "любит" своего сына. В мае, после того как расследование конгресса выявило обширную многомиллионную сеть торговли влиянием семьи Байденов, Сэмс написал в Twitter (сервис заблокирован в РФ), что "обвинения против президента являются не чем иным, как инсинуациями".

Бовард пишет, что в начале прошлого года министерство внутренней безопасности США предложило Совету по управлению дезинформацией бороться с любым человеком или группой, стремящимися "подорвать доверие общества к правительственным учреждениям". А у ФБР есть оперативная группа из 80 агентов, которые работают над сдерживанием "подрывных данных, используемых для того, чтобы вбить клин между населением и правительством", заключается в материале.