Международный уголовный суд открыл офис в Киеве

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан открыл офис организации в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис Костина.

Украинский генпрокурор также добавил, что офис в Киеве стал самым большим филиалом организации после отделения в Гааге.

«Сегодня на Украине открылся так называемый полевой офис Международного уголовного суда. Это самое большое представительство МУС за пределами Гааги», – сообщил Костин.

Открытие офиса МУС прокомментировал и Карим Хан. По его словам, появление нового офиса на Украине не является обычной формальностью.

«Он здесь, в Киеве, потому что у нас тут есть работа», – заявил он.

При этом планы по открытию офиса МУС в Киеве были озвучены ещё в марте. Тогда в украинских СМИ появилась информация, что в новом офисе будут работать около 20 специалистов.