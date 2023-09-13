$95.98+1.28103.11+1.54

Бразилия может пересмотреть решение по членству в МУС

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что его страна может пересмотреть решение по поводу участия в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщает портал G1.

Бразилия может пересмотреть решение по членству в МУС
© globallookpress.com

По словам Дину, Бразилия может отозвать свою подпись под Римским статутом.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <...> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», – заявил он.

Бербок призвала реформировать Совбез ООН и МУС

Ранее в Армении приняли решение ратифицировать Римский статут МУС.

6
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости