Бразилия может пересмотреть решение по членству в МУС
Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину заявил, что его страна может пересмотреть решение по поводу участия в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщает портал G1.
По словам Дину, Бразилия может отозвать свою подпись под Римским статутом.
«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <...> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», – заявил он.
Ранее в Армении приняли решение ратифицировать Римский статут МУС.
Рамблер: главные новости