След ЦРУ: 50 лет военному перевороту Пиночета в Чили

11 сентября 1973 года в Чили под руководством генерала Аугусто Пиночета начался военный переворот. В результате антиконституционных действий было свергнуто левое коалиционное правительство Народное единство, а президент Сальвадор Альенде покончил с собой. Считается, что за военным переворотом чилийского диктатора стояли Штаты, которые опасались социалистов, победивших на выборах 1970 года. Известно, что президент США Ричард Никсон еще до вступления Альенде в должность главы Чили, отдал приказ ЦРУ о подготовке его свержения.

25 октября агентами американской разведки был похищен и расстрелян главнокомандующий ВС Чили Рене Шнайдер, который придерживался политики невмешательства военных в политическую жизнь страны. Убийство Шнайдера не смогло раскачать внутриполитическую обстановку в стране. Место главнокомандующего занял его ближайший соратник Карлос Пратс, полностью разделявший взгляды предшественника.

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В 1971 году среди военной верхушки страны загорелась новая звезда командующего гарнизоном Сантьяго, выходца из среднего класса генерала Аугусто Пиночета. Через год Пиночет получил новое повышение и занял должность заместителя министра внутренних дел Карлоса Пратса, таким образом возглавив сухопутные войска. В 1973 году он решительно подавил военный мятеж «танкетасо», поднятый подполковником Супером в Сантьяго. Интересно, что после прихода Пиночета к власти мятежники были немедленно освобождены и вернулись на военную службу.

Завоевав популярность среди военных, Пиночет развернул обширную компанию по дискредитации своего руководителя генерала Карлоса Пратса. Не выдержав травли, Пратс подал в отставку со всех постов.

23 августа 1973 года он написал в своем дневнике: «Моя карьера закончилась. Не преувеличивая свою роль, я считаю, что мой уход в отставку — прелюдия величайшего предательства. Теперь лишь осталось назначить день переворота».

Пророчество Пратса оказалось верным. Уже через несколько недель заговорщики под руководством Аугусто Пиночета начали военный переворот против законной власти и президента Чили Сальвадор Альенде. Выступление мятежников было хорошо скоординированным и больше походило на военную операцию, чем на обычный бунт. Президентский дворец обстреляли ракетами. Офицеры, отказавшиеся поддержать путч, были расстреляны. Военные формирования при поддержке авиации и артиллерии быстро заняли все государственные и правительственные учреждения.

В результате переворота правительство Народного единства было свергнуто, президент Сальвадоре Альенде покончил с собой.

Пиночет установил на территории Чили режим «внутренней войны» и начал расправы над политическими противниками. По всей стране появлялись тайные центры пыток и концлагеря, где специальное подразделение «Караван смерти» избавлялось от политзаключенных. В Аргентине, в ходе операции «Кондор» был убит генерал Карлос Пратс.

Точное число жертв правления Аугусто Пиночета до сих пор не известно. Считается, что в ходе репрессии военной хунты погибли и пострадали от 3 до 40 тысяч человек.

Пиночет ушел с поста президента Чили в 1990 году. Несмотря на это он еще долго сохранял свое влияние в стране. Лишь в начале 2000-х Верховный суд лишил Пиночета неприкосновенности от судебного преследования. Бывшего диктатора обвиняли в убийствах политических оппонентов, похищении и пытках людей, наркоторговле, незаконной торговле оружием и уклонении от уплаты налогов.

Но суда Аугусто Пиночет так и не дождался. 3 декабря 2006 года он перенёс тяжёлый инфаркт и через неделю в возрасте 91 года скончался в госпитале Сантьяго.