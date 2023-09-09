Российский флаг вызвал фурор на саммите G20 в Дели

Журналисты из разных стран стояли в очереди, чтобы сфотографироваться с национальным триколором. Об этом сообщает РИА Новости.

Флаг привезла на саммит российская журналистка Екатерина Надольская. Она уже ездила с ним на БРИКС, где он пользовался популярностью. Поэтому Надольская решила взять стяг и на делийский саммит.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то что я привезла этот флаг», - рассказала представитель прессы.

По её словам, она была удивлена тем, как жители Индии, в том числе местные журналисты, любят Россию и уважают президента Владимира Путина.

В Дели россиян приняли тепло и дружественно. Индийская журналистка Маусами Синх взяла у Надольской интервью для телеканала India Today, и сфотографировалась с российским флагом на память.

По словам Синх, никакой «блокады» российских СМИ на саммите не будет. Местные журналисты рады общению с коллегами из РФ.

«Индия – свободная страна. Здесь можно говорить, что хочется. Мы рады выслушать точку зрения Екатерины», - сказала Синх.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Приглашены лидеры «двадцатки» и еще девяти государств. Это Бангладеш, Голландия, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, ОАЭ, Оман и Сингапур.