Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит "двадцатки", проходящий 9-10 сентября в Нью-Дели. Кадры прибытия глав делегаций на саммит транслировались в пресс-центре для журналистов, освещающих мероприятие, передает корреспондент ТАСС.