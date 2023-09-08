Задержанного в Армении блогера Бадаляна освободили

Следственный комитет Армении освободил пророссийского блогера и активиста Мику Бадаляна, а также обозревателя Sputnik Ашота Геворкяна. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее Геворкяна и Бадаляна задержали в городе Горис, который те посетили во время сбора материала для авторского радиопроекта о приграничных районах.