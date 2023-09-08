$98.20+0.35105.28+0.20

Задержанного в Армении блогера Бадаляна освободили

Следственный комитет Армении освободил пророссийского блогера и активиста Мику Бадаляна, а также обозревателя Sputnik Ашота Геворкяна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержанного в Армении блогера Бадаляна освободили
© соцсети

Ранее Геворкяна и Бадаляна задержали в городе Горис, который те посетили во время сбора материала для авторского радиопроекта о приграничных районах.

Примаков: в Армении похищен пророссийский блогер Микаэл Бадалян

Как заявили в Следственном комитете Армении, Геворкяна и Бадаляна и ещё пять человек задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости