Задержанного в Армении блогера Бадаляна освободили
Следственный комитет Армении освободил пророссийского блогера и активиста Мику Бадаляна, а также обозревателя Sputnik Ашота Геворкяна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Геворкяна и Бадаляна задержали в городе Горис, который те посетили во время сбора материала для авторского радиопроекта о приграничных районах.
Как заявили в Следственном комитете Армении, Геворкяна и Бадаляна и ещё пять человек задержали по подозрению в незаконном обороте огнестрельного оружия.
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