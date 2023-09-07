Стала известна причина задержания пророссийского блогера и журналиста в Армении

Следственный комитет (СК) Армении подтвердил задержание пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна. По данным ведомства, их задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что 6 сентября Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в армянском городе Горис. Позже стало известно, что блогера, а также обозревателя радиостанции Sputnik Армения Ашота Геворкяна, задержали правоохранители.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что в рамках уголовного дела были задержаны семь человек, в том числе Бадалян и Геворкян.

«На данный момент проводятся следственные и производственные действия. Позже Следственный комитет РА (Республики Армения) выступит с дополнительным заявлением», — написал он.