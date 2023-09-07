Эксперт высказался о возможном переименовании Индии в Бхарат

На санскрите Индия и вообще обжитое носителями индийских языков, индийскими народами пространство всегда называлось "Бхаратом" или "Бхарата-варша" - по имени древнего легендарного правителя, от которого, как считается, пошли нынешние народы, населяющие страну. В частности, классический эпос Древней Индии "Махабхарата" так и называется - "Сказание о великой битве потомков Бхараты". И на языках Северной Индии, родственных санскриту, в частности на хинди, это название всегда фигурировало и будет фигурировать в дальнейшем. А Индия - это искаженное название, происходящее от названия реки, которую сейчас называют Инд, на санскрите она называлась Синдху. Но сначала персы, а потом европейцы немного изменили это название, подогнав его под свою фонетику, и получилась Индия.

Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ