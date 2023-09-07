Эксперт высказался о возможном переименовании Индии в Бхарат
Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о возможном переименовании Индии в Бхарат, а также рассказал о происхождении данного названия.
Ранее издание The Economic Times писало о том, что правительство Индии планирует изменить официальное название страны на Бхарат. Соответствующая резолюция может быть внесена во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Вместе с тем министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкарчто отмечал, что слово Бхарат используется для обозначения его страны в материалах к саммиту G20, который пройдет в Нью-Дели, однако это не является попыткой изменения названия государства.
На санскрите Индия и вообще обжитое носителями индийских языков, индийскими народами пространство всегда называлось "Бхаратом" или "Бхарата-варша" - по имени древнего легендарного правителя, от которого, как считается, пошли нынешние народы, населяющие страну. В частности, классический эпос Древней Индии "Махабхарата" так и называется - "Сказание о великой битве потомков Бхараты". И на языках Северной Индии, родственных санскриту, в частности на хинди, это название всегда фигурировало и будет фигурировать в дальнейшем. А Индия - это искаженное название, происходящее от названия реки, которую сейчас называют Инд, на санскрите она называлась Синдху. Но сначала персы, а потом европейцы немного изменили это название, подогнав его под свою фонетику, и получилась Индия.Борис Волхонский Доцент Института стран Азии и Африки МГУ
Название Индия в настоящее время ассоциируется у жителей страны с ее колониальным прошлым, отметил специалист.
"И в связи с тем, что сейчас Индия очень прочно встает на ноги как мировая держава (страна является третьей экономикой мира по паритету покупательной способности и признанным лидером своего региона), для поднятия престижа там решили внести название Бхарат в англоязычные документы, которые ходят в самой Индии. А на языке хинди страна всегда называлась Бхарат. Тут особых изменений не произошло", — сказал эксперт.
Заявление министра иностранных дел Индии Джайшанкара доказывает, что у Нью-Дели нет планов по переименованию страны в международных документах, добавил Волхонский.
"Название Индия закрепилось в современной политике, культуре, и поменять его было бы очень непросто. Тем более внутреннее название страны не всегда совпадает с ее международным названием. Например, Deutschland - Германия, Suomi - Финляндия", — отметил собеседник.
Отвечая на вопрос о наличии запроса на переименование страны в индийском обществе, Волхонский подчеркнул, что оно крайне неоднородно по своему этническому, языковому и религиозному составу.
"Бхарат - это название, отсылающее к древней индуистской традиции, а на сегодняшний день индусы составляют около 80% населения страны. Поэтому, скажем, у проживающих в стране мусульман нет запроса на такое переименование. То же самое касается жителей юга Индии, который населен народами, говорящими не на индоевропейских языках. Не уверен, что они позитивно оценят такое переименование, которое восходит к санскриту. А название Индия более-менее скрепляет различные этнические и религиозные группы населения страны", — заключил эксперт.
В ООН ранее заявили, что организация готова рассмотреть возможность переименования Индии в Бхарат, если поступит соответствующий запрос.