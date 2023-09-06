В Индии прокомментировали слухи о переименовании страны в Бхарат

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что использование названия «Бхарат» для страны на саммите G20 не является попыткой ребрендинга и посоветовал критикам прочитать Конституцию. Об этом сообщает ABP News со ссылкой на его интервью агентству ANI.

Джайшанкар прокомментировал спор по поводу замены Индии на Бхарат на приглашениях для посетителей и участников саммита G20. Министр сказал, что те, кто выступают против названия на хинди, «должны хоть раз прочитать Конституцию» - оно в ней закреплено.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Нарендры Моди планирует внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат на сессии парламента 18-22 сентября.

Из Конституции Индии следует, что в стране два официальных языка - английский и хинди. Английское название страны - Индия, на хинди - Бхарат.

Сторонники идеи переименования заявляют, что название «Индия» - символ колониального рабства, поэтому оно должно быть исключено из Конституции.