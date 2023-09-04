70 тысяч в плену у грязи: кадры с фестиваля Burning Man

Непогода превратила место проведения фестиваля Burning Man в грязевое болото. В пустыне Блэк-Рок, в штате Невада неожиданно выпала трехмесячная норма осадков. Более 70 тысяч участников фестиваля застряли в грязевом плену и не могут уехать из лагеря. Местные СМИ сообщают об одном погибшем, который захлебнулся в луже.

Посетители Burning Man выкладывают в соцсети последствия рекордных ливней. Участники по колено в грязи фотографируются на фоне опустевших площадок, лепят из земли фигуры и пытаются спасти костюмы с помощью мусорных пакетов.

Burning Man – ежегодное мероприятие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Событие начинается в последний понедельник августа в 00:00 и длится восемь дней. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.