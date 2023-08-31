Трамп отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признавать свою вину в деле о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Своей подписью ниже <...> я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», – указывается в документе позиция Трампа.

Напомним, что в отношении Дональда Трампа выдвинуто 38 пунктов обвинений, среди которых есть вмешательство в президентские выборы, обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», а также «заговоре с целью препятствования правосудию».