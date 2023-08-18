Судью по делу Трампа обвинили в предвзятости

Конгрессмен из США Мэтт Гетц заявил, что судья Таня Чуткан, которая ведёт дело бывшего президента страны Дональда Трампа, предвзято настроена против обвиняемого. Об этом он написал на своём сайте.

Конгрессмен заявил, что Чуткан ранее уже проявляла предвзятость, когда работала над делами участников штурма Капитолия. При этом Гетц также утверждает, что во время работы над делами активистов движения Black Lives Matter, судья, напротив, высказала поддержку обвиняемым.

Согласно словам Гетца, Чуткан вновь продемонстрировала предвзятость во время рассмотрения дела Трампа – она выразила недовольство тем фактом, что Трамп находится на свободе.

«Вызывает глубокую обеспокоенность демонстрация судьей окружного суда такой вопиющей политической предвзятости», – заявил он.

Конгрессмен также добавил, что осуждает позицию Чуткан.

«Правосудие может быть слепо, но не американский народ», – подытожил он.

Напомним, что бывшего президента США обвиняют по 38 пунктам, среди которых есть вмешательство в президентские выборы, обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», а также «заговоре с целью препятствования правосудию».