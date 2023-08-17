Канадку приговорили к почти 22 годам тюрьмы за попытку отравить Трампа

Жительницу Канады Паскаль Феррье приговорили к почти 22 годам заключения за попытку отравить бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает City News.

56-летняя женщина полностью согласилась с приговором и признала свою вину. Помимо попытки отравления Трампа, её также обвинили ещё в 8 преступлениях, связанных с применением биологического оружия. Уточняется, что по каждому из этих обвинений Феррье грозило пожизненное заключение.

Согласно материалам дела, проживающая в Канаде уроженка Франции послала отравленное письмо на имя Дональда Трампа. Посылку перехватили спецслужбы – в конверте оказался смертельный яд рицин. Помимо бывшего президента, обвиняемая отправила ещё восемь писем на имя нескольких полицейских, а также руководителей тюрем из штата Техас.