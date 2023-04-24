$81.27-0.2189.46+0.11

"Лимонадному отравителю" вынесли приговор

1

Басманный суд Москвы приговорил серийного отравителя Мурата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«С учетом представленных государственным обвинителем прокуратуры Центрального административного округа доказательств суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Он осужден за совершение пяти преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ (“Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего”), 25 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (“Разбой”), 10 преступлений, предусмотренных п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (“Кража, совершенная с банковского счета”)», – сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, в 2019 году Сабанов знакомился на улицах Москвы с употребляющими спиртное людьми, после чего угощал их напитками с добавлением лекарственных веществ, которые обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему. Таким образом, Сабанов вводил своих жертв в бессознательное состояние, после чего обкрадывал потерпевших. Всего злоумышленник усыпил 30 человек, а сумма украденного превысила 1 миллион рублей. Кроме того, пяти жертвам Сабанова был причинён тяжкий вред здоровью..

Ранее россиянка получила 21 год тюрьмы в США за отравление женщины.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий