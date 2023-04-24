"Лимонадному отравителю" вынесли приговор

«С учетом представленных государственным обвинителем прокуратуры Центрального административного округа доказательств суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Он осужден за совершение пяти преступлений, предусмотренных п. “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ (“Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего”), 25 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (“Разбой”), 10 преступлений, предусмотренных п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (“Кража, совершенная с банковского счета”)», – сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, в 2019 году Сабанов знакомился на улицах Москвы с употребляющими спиртное людьми, после чего угощал их напитками с добавлением лекарственных веществ, которые обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему. Таким образом, Сабанов вводил своих жертв в бессознательное состояние, после чего обкрадывал потерпевших. Всего злоумышленник усыпил 30 человек, а сумма украденного превысила 1 миллион рублей. Кроме того, пяти жертвам Сабанова был причинён тяжкий вред здоровью..