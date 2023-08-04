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Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Известия».

Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с Путиным
© globallookpress.com

По словам Эрдогана, встреча пройдёт в августе, однако точная дата ещё не назначена.

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«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки – все проводят переговоры. Думаю, что этот визит состоится в течение августа», – рассказал он.

Кроме того, турецкий президент добавил, что основной темой переговоров будет зерновая сделка.

Ранее в администрации Эрдогана рассказали, что Турция планирует разработать ряд конкретных предложений по возобновлению «зерновой сделки», которые будут озвучены во время визита президента России.

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