Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Известия».

По словам Эрдогана, встреча пройдёт в августе, однако точная дата ещё не назначена.

«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки – все проводят переговоры. Думаю, что этот визит состоится в течение августа», – рассказал он.

Кроме того, турецкий президент добавил, что основной темой переговоров будет зерновая сделка.