Эрдоган рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают «Известия».
По словам Эрдогана, встреча пройдёт в августе, однако точная дата ещё не назначена.
«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки – все проводят переговоры. Думаю, что этот визит состоится в течение августа», – рассказал он.
Кроме того, турецкий президент добавил, что основной темой переговоров будет зерновая сделка.
Ранее в администрации Эрдогана рассказали, что Турция планирует разработать ряд конкретных предложений по возобновлению «зерновой сделки», которые будут озвучены во время визита президента России.
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