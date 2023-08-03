Турция планирует выработать предложения по зерновой сделке к визиту Путина

В администрации Эрдогана также добавили, что дата визита Путина в Турцию ещё не определена, а подготовка к встрече президентов находится на этапе согласования по дипломатическим каналам. При этом источник считает, что в результате встречи Россия и Турция подпишут соглашения о сотрудничестве. «К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Они возможны во многих сферах – от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период», – добавил он.