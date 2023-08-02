Преследование бывшего лидера США Дональда Трампа нынешними американскими властями можно сравнить с ситуацией в нацистской Германии 1930-х годов. Об этом на платформе Truth Social сообщила пресс-служба экс-президента.

«Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов», — заявили в офисе бизнесмена и политика, отметив, что «президент Трамп всегда следовал закону».

Ранее суд предъявил Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

От пяти до 20 лет за решеткой грозит бывшему президенту США Дональду Трампу за штурм Капитолия его сторонниками. Большое федеральное жюри США выдвинуло новые обвинения против экс-главы государства. Корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков изучил судебный документ.

Этот документ назвали «охотой на Трампа». Бывшему президенту США предъявлены обвинения – заговор и попытка остаться у власти. Речь о штурме Капитолия. В 2020-м Дональд Трамп якобы воспользовался событиями у Белого дома ради политических амбиций. Правда, как именно – тайна.

«Государственный прокурор Джек Смит и его команда опытных и принципиальных сотрудников прокуратуры следовали фактам и закону, куда бы они их не вели. На любые вопросы по этому поводу должны ответить документы, которые представят в зале суда», – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

В связи с предстоящим судом действующие власти опасаются нового бунта. У здания прокуратуры – ограждения. Шериф округа Фултон, где работают государственные обвинители, рассказал о многочисленных угрозах правоохранителям.

«Наша цель состоит в том, чтобы все службы были открыты и работали, но в то же время создать безопасную среду. Оранжевые ограждения, которые недавно появились, как ни странно привлекли много внимания. В каком-то смысле это часть упреждающего плана. По опыту мы знаем, что нужен безопасный периметр», – пояснил шериф Патрик Лабат.

В 2020-м безопасный периметр не помог: толпа прорвала ограждения и вломилась в зал заседаний в тот момент, когда выборщики считали голоса избирателей. Мятежников не остановили ни слезоточивый газ, ни дубинки, ни выстрелы из табельного оружия. От пуль погибла ветеран американских ВВС, в давке еще четыре человека. Были ранены почти 150 полицейских. Потом начались массовые аресты и длительные сроки за вандализм. Но Дональд Трамп устоял.

За последние месяцы бывшему президенту США предъявлены обвинения по трем делам. Помимо штурма Капитолия, нарушения, связанные с бизнесом, а также хранение секретных документов в семейной резиденции. Даже обыски проводили в поместье Мар-а-Лаго. Сам Дональд Трамп вину не признает. Его сторонники уверены: единственная цель преследований – помешать выиграть президентские выборы 2024 года.

«Это не что иное, как свежая коррупционная глава жалкой попытки преступного клана Байдена и их Министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года, на которых президент Трамп является бесспорным лидером и лидирует со значительным отрывом», – заявил сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший.

Суд принял решение засекретить имена фигурантов и детали обвинения по делу. Бывшему президенту США грозит 50 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение, если вина Трампа будет доказана.

Бывший вице-президент США, кандидат в главы государства, республиканец Майк Пенс заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не должен снова стать лидером страны, передает Fox News. Так он отреагировал на новые обвинения в адрес политика по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

«Обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов <…> Бывший президент имеет право на презумпцию невиновности, но с этим обвинительным актом его кандидатура означает больше разговоров о 6 января [день штурма Капитолия] и больше отвлекающих факторов», — отметил Пенс.

Он добавил, что расследование против Трампа отвлекает внимание американцев от катастрофической экономической политики действующего президента США Джо Байдена. Пенс подчеркнул, что общество не замечает и истории с предполагаемой коррупцией главы Белого дома, связанной с работой его сына Хантера на Украине и в Китае.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает предъявление обвинений в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа политически мотивированной охотой на ведьм.

"Моя поддержка [бывшего] президента Трампа непоколебима. Мы знаем, что это <...> политически мотивированная охота на ведьм, направленная на подрыв основных наших ценностей", - написала она в Twitter.

Сын политика Дональд Трамп - младший считает, что предъявление обвинений Трампу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать все, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

В Кремле не будут комментировать обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, потому что это не входит в повестку дня Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов оценить предъявление обвинений Трампу.

Единственное, что волнует американскую судью Таню Чаткэн, — деньги и должность в фарватере властной верхушки США, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Именно Чаткэн приговорила Бутину к 18 месяцам заключения в 2019 году. Теперь она будет рассматривать дело против бывшего президента США Дональда Трампа.

Когда мы узнали, что Чаткэн назначена на мое дело, у нас были очень большие надежды, что к моему делу она подойдет детально и рассудит по правде. Кроме того, дело против меня было связано с русофобией. Мы рассчитывали, что ее чернокожее происхождение и права меньшинств в данном случае по расовому признаку сыграют какую-то роль. Но деньги оказались для нее важнее, — сказала Бутина.

По словам депутата, приговор Чаткэн «зачитывала с листочка», слово в слово, как ей прописала прокуратура США.

У меня сложилось только одно впечатление: единственное, что ее волнует, это не правосудие, а нахождение в фарватере властной верхушки США. Она послушная исполнительница, — сказала депутат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем США Дональду Трампу новых обвинений. Она выразила уверенность в том, что это было сделано намеренно в преддверии выборов в США в 2024 году.

«По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — заявила она.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя дело экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а подвергают уголовному преследованию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения" - написал Медведев.