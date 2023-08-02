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«Напоминает нацистскую Германию»: что говорят о преследовании Трампа в США

Преследование бывшего лидера США Дональда Трампа нынешними американскими властями можно сравнить с ситуацией в нацистской Германии 1930-х годов. Об этом на платформе Truth Social сообщила пресс-служба экс-президента.

«Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов», — заявили в офисе бизнесмена и политика, отметив, что «президент Трамп всегда следовал закону».

Ранее суд предъявил Дональду Трампу четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.

«Охота на Трампа»: чем грозят политику новые обвинения по делу о штурме Капитолия?

От пяти до 20 лет за решеткой грозит бывшему президенту США Дональду Трампу за штурм Капитолия его сторонниками. Большое федеральное жюри США выдвинуло новые обвинения против экс-главы государства. Корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков изучил судебный документ.

Этот документ назвали «охотой на Трампа». Бывшему президенту США предъявлены обвинения – заговор и попытка остаться у власти. Речь о штурме Капитолия. В 2020-м Дональд Трамп якобы воспользовался событиями у Белого дома ради политических амбиций. Правда, как именно – тайна.

«Государственный прокурор Джек Смит и его команда опытных и принципиальных сотрудников прокуратуры следовали фактам и закону, куда бы они их не вели. На любые вопросы по этому поводу должны ответить документы, которые представят в зале суда», – заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

В связи с предстоящим судом действующие власти опасаются нового бунта. У здания прокуратуры – ограждения. Шериф округа Фултон, где работают государственные обвинители, рассказал о многочисленных угрозах правоохранителям.

«Наша цель состоит в том, чтобы все службы были открыты и работали, но в то же время создать безопасную среду. Оранжевые ограждения, которые недавно появились, как ни странно привлекли много внимания. В каком-то смысле это часть упреждающего плана. По опыту мы знаем, что нужен безопасный периметр», – пояснил шериф Патрик Лабат.

В 2020-м безопасный периметр не помог: толпа прорвала ограждения и вломилась в зал заседаний в тот момент, когда выборщики считали голоса избирателей. Мятежников не остановили ни слезоточивый газ, ни дубинки, ни выстрелы из табельного оружия. От пуль погибла ветеран американских ВВС, в давке еще четыре человека. Были ранены почти 150 полицейских. Потом начались массовые аресты и длительные сроки за вандализм. Но Дональд Трамп устоял.

За последние месяцы бывшему президенту США предъявлены обвинения по трем делам. Помимо штурма Капитолия, нарушения, связанные с бизнесом, а также хранение секретных документов в семейной резиденции. Даже обыски проводили в поместье Мар-а-Лаго. Сам Дональд Трамп вину не признает. Его сторонники уверены: единственная цель преследований – помешать выиграть президентские выборы 2024 года.

«Это не что иное, как свежая коррупционная глава жалкой попытки преступного клана Байдена и их Министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года, на которых президент Трамп является бесспорным лидером и лидирует со значительным отрывом», – заявил сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп-младший.

Суд принял решение засекретить имена фигурантов и детали обвинения по делу. Бывшему президенту США грозит 50 лет тюрьмы или даже пожизненное заключение, если вина Трампа будет доказана.

Кандидат в президенты Пенс заявил, что Трамп больше никогда не должен стать главой США

Бывший вице-президент США, кандидат в главы государства, республиканец Майк Пенс заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп не должен снова стать лидером страны, передает Fox News. Так он отреагировал на новые обвинения в адрес политика по делу о штурме Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, которые включают четыре пункта — обвинение в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

«Обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов <…> Бывший президент имеет право на презумпцию невиновности, но с этим обвинительным актом его кандидатура означает больше разговоров о 6 января [день штурма Капитолия] и больше отвлекающих факторов», — отметил Пенс.

Он добавил, что расследование против Трампа отвлекает внимание американцев от катастрофической экономической политики действующего президента США Джо Байдена. Пенс подчеркнул, что общество не замечает и истории с предполагаемой коррупцией главы Белого дома, связанной с работой его сына Хантера на Украине и в Китае.

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Член Конгресса США назвала предъявление обвинений Трампу охотой на ведьм

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает предъявление обвинений в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа политически мотивированной охотой на ведьм.

"Моя поддержка [бывшего] президента Трампа непоколебима. Мы знаем, что это <...> политически мотивированная охота на ведьм, направленная на подрыв основных наших ценностей", - написала она в Twitter.

Сын политика Дональд Трамп - младший считает, что предъявление обвинений Трампу объясняется его высокими рейтингами и стремлением противников политика сделать все, чтобы помешать ему победить на предстоящих президентских выборах.

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Песков об обвинениях Трампа: Это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня

В Кремле не будут комментировать обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, потому что это не входит в повестку дня Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов оценить предъявление обвинений Трампу.

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Бутина раскрыла подробности о судье, которая будет вести дело Трампа

Единственное, что волнует американскую судью Таню Чаткэн, — деньги и должность в фарватере властной верхушки США, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Мария Бутина. Именно Чаткэн приговорила Бутину к 18 месяцам заключения в 2019 году. Теперь она будет рассматривать дело против бывшего президента США Дональда Трампа.

Когда мы узнали, что Чаткэн назначена на мое дело, у нас были очень большие надежды, что к моему делу она подойдет детально и рассудит по правде. Кроме того, дело против меня было связано с русофобией. Мы рассчитывали, что ее чернокожее происхождение и права меньшинств в данном случае по расовому признаку сыграют какую-то роль. Но деньги оказались для нее важнее, — сказала Бутина.

По словам депутата, приговор Чаткэн «зачитывала с листочка», слово в слово, как ей прописала прокуратура США.

У меня сложилось только одно впечатление: единственное, что ее волнует, это не правосудие, а нахождение в фарватере властной верхушки США. Она послушная исполнительница, — сказала депутат.

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Захарова прокомментировала предъявление Трампу новых обвинений в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем США Дональду Трампу новых обвинений. Она выразила уверенность в том, что это было сделано намеренно в преддверии выборов в США в 2024 году.

«По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — заявила она.

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Медведев назвал прогрессом США уголовное преследование против Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя дело экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвал прогрессом, что неугодных кандидатов в президенты США теперь не убивают, а подвергают уголовному преследованию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Раньше неугодных кандидатов в президенты в США просто убивали. Теперь же против них заводят уголовные дела и предъявляют обвинения" - написал Медведев.

Он отметил, что "прогресс налицо".

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