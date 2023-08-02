Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем США Дональду Трампу новых обвинений. Она выразила уверенность в том, что это было сделано намеренно в преддверии выборов в США в 2024 году.

«По случайному стечению обстоятельств через год в США выборы. Так совпало», — заявила она.

Ранее стало известно, что экс-лидеру США предъявили обвинения по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав». Большое федеральное жюри поддержало выдвижение обвинения политику по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и беспорядках в конгрессе в январе 2021 года.