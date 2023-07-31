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В Европе высказались о приостановке экспорта урана из Нигера во Францию

Депутат Европарламента Тьерри Мариани прокомментировал приостановку экспорта урана из Нигера во Францию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Европе высказались о приостановке экспорта урана из Нигера во Францию
© РИА Новости

По его словам, приостановка поставок не скажется на атомной промышленности Франции, так как страна накопила достаточные запасы этого топлива.

«Потеря урана из Нигера не является трагедией, и запасы позволят Франции обратиться к другим производителям», – объяснил он.

Мариани также добавил, что в последние 20 лет Франция добывала уран в Казахстане, а также Намибии, Канаде, ЮАР, Киргизии, Бразилии и Украине. Как уточнил Мариани, для обслуживания атомных реакторов французской энергетической компании EDF необходимо от восьми до десяти тысяч тонн урановой руды – такое количество можно собрать и без поставок из Нигера.

Ситуацию также прокомментировал главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Он считает, что такое решение Военного совета Нигера всё же может привести к повышению цен на ядерное топливо во Франции.

27 июля в Нигере произошёл военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны.

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