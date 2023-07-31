В Европе высказались о приостановке экспорта урана из Нигера во Францию

Депутат Европарламента Тьерри Мариани прокомментировал приостановку экспорта урана из Нигера во Францию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, приостановка поставок не скажется на атомной промышленности Франции, так как страна накопила достаточные запасы этого топлива.

«Потеря урана из Нигера не является трагедией, и запасы позволят Франции обратиться к другим производителям», – объяснил он.

Мариани также добавил, что в последние 20 лет Франция добывала уран в Казахстане, а также Намибии, Канаде, ЮАР, Киргизии, Бразилии и Украине. Как уточнил Мариани, для обслуживания атомных реакторов французской энергетической компании EDF необходимо от восьми до десяти тысяч тонн урановой руды – такое количество можно собрать и без поставок из Нигера.

Ситуацию также прокомментировал главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров. Он считает, что такое решение Военного совета Нигера всё же может привести к повышению цен на ядерное топливо во Франции.