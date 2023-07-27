В Нигере произошел переворот

Военные в Нигере завили, что свергли главу государства Мохамеда Базума, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В настоящее время военные выступают по национальному телевидению, заявляя, что президент смещен, а границы страны закрыты.

Они также объявили о введении комендантского часа по всей стране.

Ранее военные президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее. В офис Базума сообщили, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им «ультиматум».

По предварительным данным, мятеж произошел из-за намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.