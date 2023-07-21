Бизнесмен из России проиграл суд в Британии о конфискации яхты

Высокий суд Великобритании отклонил иск российского бизнесмена Сергея Науменко по делу о конфискации его яхты. Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что суд обосновал конфискацию яхты тем, что это «дорогостоящее судно, а её владелец связан с Россией». При этом суд признал, что Науменко ранее безосновательно назвали «другом Путина», однако эта ошибка, по мнению судьи, является «простительным преувеличением».