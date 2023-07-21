Бизнесмен из России проиграл суд в Британии о конфискации яхты

В Великобритании бизнесмен из России проиграл суд о конфискации яхты
Высокий суд Великобритании отклонил иск российского бизнесмена Сергея Науменко по делу о конфискации его яхты. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что суд обосновал конфискацию яхты тем, что это «дорогостоящее судно, а её владелец связан с Россией». При этом суд признал, что Науменко ранее безосновательно назвали «другом Путина», однако эта ошибка, по мнению судьи, является «простительным преувеличением».
Как заявил адвокат Науменко, предприниматель разочарован таким решением суда и не исключает подачу апелляции.
Ранее Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова.
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