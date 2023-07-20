Великобритания сняла санкции с Тинькова

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова
Британский Минфин объявил, что российский бизнесмен Олег Тиньков был исключен из санкционных списков. Об этом пишет ТАСС.
В распространенном бланке говорится, что предприниматель больше не подлежит санкциям, которые предусматривают арест активов и запрет на оказание трастовых услуг. Однако причины принятого решения не раскрываются.
Напомним, Тиньков находился под санкциями Великобритании с марта 2022 года, поскольку был акционером «Тинькофф Банка», который работает в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства.
Британский миллиардер Ричард Брэнсон ранее выступил с призывом снять санкции с Тинькова, назвав рестрикции в отношении него необоснованными. Он отметил, что Тиньков - динамичный предприниматель, который ошибочно был включен в список подпадающих под санкции россиян.