Великобритания сняла санкции с Тинькова

Британский Минфин объявил, что российский бизнесмен Олег Тиньков был исключен из санкционных списков. Об этом пишет ТАСС.

В распространенном бланке говорится, что предприниматель больше не подлежит санкциям, которые предусматривают арест активов и запрет на оказание трастовых услуг. Однако причины принятого решения не раскрываются.

Напомним, Тиньков находился под санкциями Великобритании с марта 2022 года, поскольку был акционером «Тинькофф Банка», который работает в «отрасли, имеющей стратегическое значение» для российского правительства.