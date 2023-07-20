Канада расширила санкции против России

Кроме того, Канада также внесла в санкционные списки 25 юридических лиц из России. В их число попали российские сотовые операторы «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн», банк «Тинькофф», платёжная система «Мир», «Московское общество Казаков», Минкульт и Минобрнауки, а также ООО «Бесогон».