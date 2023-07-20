Канада расширила санкции против России
Ограничения были введены против 39 физических лиц из России. В список попал актёр Иван Охлобыстин, режиссёр Никита Михалков, певец Филипп Киркоров, рэп-исполнитель Тимати, продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, певица Юлия Чичерина, актёр Дмитрий Харатьян, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, музыкант Александр Скляр, актриса Мария Шукшина, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский а также певец SHAMAN.
Кроме того, Канада также внесла в санкционные списки 25 юридических лиц из России. В их число попали российские сотовые операторы «Мегафон», МТС, «Теле2» и «Билайн», банк «Тинькофф», платёжная система «Мир», «Московское общество Казаков», Минкульт и Минобрнауки, а также ООО «Бесогон».
Ранее Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова.