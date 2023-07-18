«Россия не пострадает»: климатолог о надвигающейся на Европу аномальной жаре
Климатолог Владимир Семенов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о надвигающейся на Европу из-за "теплового взрыва" в Сахаре аномальной жаре, а также оценил возможность ее прихода в Россию.
Ранее информагентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеослужб сообщило, что в южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с "тепловым взрывом" в пустыне Сахара. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии может достигнуть рекордных плюс 50 градусов. Отмечается, что температурный рекорд в Европе был зарегистрирован в 2021 году — тогда на Сицилии было плюс 48 градусов, но новая тепловая волна из Северной Африки способна обновить показатели сразу в нескольких европейских регионах.
Термин "тепловой взрыв" - это просторечие, на самом деле никакого взрыва там нет. В Сахаре традиционно жара - она находится в зоне постоянного антициклона, там сухая почва, поэтому там экстремально жарко. А над Европой сейчас стоит антициклон, где воздух движется по часовой стрелке. На своей западной оконечности он закачивает воздух с юга. И в сложившейся ситуации получается, что в Европе жарко из-за антициклона, плюс к тому в этот антициклон дополнительно поступает еще более жаркий воздух из Сахары. Вследствие этого в Европе действительно можно ожидать экстремально высокие температуры - максимум до плюс 50 градусов. Это следствие наложения двух факторов.Владимир СеменовРоссийский климатолог, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН
Продолжительная волна жаркой погоды увеличивает риски природных пожаров, высушивает почву, из-за чего могут пострадать посевы сельскохозяйственных культур, а также представляет угрозу для сердечников и людей с хроническими заболеваниями, напомнил эксперт.
По словам Семенова, вероятность прихода аномальной жары в европейскую часть России крайне мала.
"Характерный размер синоптических систем, определяющих погоду в том или ином регионе, составляет около 1,5 - 2 тыс. километров (максимум 3 тыс. километров). А мы расположены в 3 - 4 тыс. километров от происходящих событий, поэтому для нас эта погодная система никаких эффектов не произведет. У нас погодные условия определяют другие системы. То есть Россия от этого не пострадает", — отметил он.
Согласно прогнозам синоптиков, экстремальных погодных явлений в ближайшей перспективе на европейской части России не предвидится, добавил Семенов.
"В ближайшее время будет достаточно комфортная погода, а дальше - к середине или концу августа - солнечная радиация уже пойдет на спад. Ее максим был зафиксирован 22 июня, то есть мы отошли от этой даты уже почти на месяц. Поэтому сильная жара вряд ли будет в России в этом году - даже если установится антициклон. Все летние пики мы с большой вероятностью уже прошли", — рассказал климатолог.
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