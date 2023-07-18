Термин "тепловой взрыв" - это просторечие, на самом деле никакого взрыва там нет. В Сахаре традиционно жара - она находится в зоне постоянного антициклона, там сухая почва, поэтому там экстремально жарко. А над Европой сейчас стоит антициклон, где воздух движется по часовой стрелке. На своей западной оконечности он закачивает воздух с юга. И в сложившейся ситуации получается, что в Европе жарко из-за антициклона, плюс к тому в этот антициклон дополнительно поступает еще более жаркий воздух из Сахары. Вследствие этого в Европе действительно можно ожидать экстремально высокие температуры - максимум до плюс 50 градусов. Это следствие наложения двух факторов.

Владимир Семенов Российский климатолог, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН