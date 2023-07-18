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Европу ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре

В южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара в связи с тепловым взрывом в пустыне Сахара. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на прогнозы метеослужб.

Европу ждет жара до +50°C из-за теплового взрыва в Сахаре
© globallookpress.com

«Новый тепловой взрыв в Сахаре создает еще больше экстремальных условий для Европы», — говорится в материале.

Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии может достигнуть рекордных +50°C. Отмечается, что температурный рекорд в Европе был зарегистрирован в 2021 году — тогда на Сицилии было +48°C, но новая тепловая волна из Северной Африки способна обновить показатели сразу в нескольких европейских регионах.

В статье указывается, что в настоящее время аномально жаркая погода наблюдается в греческих Афинах, итальянском Риме и испанском Мадриде.

По данным агентства, власти государств, находящихся на юге Европы, начали предупреждать людей о вероятных пожарах и сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах из-за меняющейся погоды.

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В январе 2021 года в пустыне Сахара выпал снег.

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