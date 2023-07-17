Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Отмечается, что новый закон введёт правовые основы для обеспечения добровольного участия белорусов в обеспечении военного положения в стране. Кроме того, этот закон вводит новые условия для обеспечения содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении их полномочий, а также защите имущества.

Ранее документ уже приняли депутаты Палаты представителей, а также одобрил Совет Республики Национального собрания Беларуси. Согласно тексту закона, народным ополчением считаются все вооруженные формирования, которые были набраны из добровольцев. Их формированием будут заниматься местные органы власти.