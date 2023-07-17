Лукашенко подписал закон о народном ополчении
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Отмечается, что новый закон введёт правовые основы для обеспечения добровольного участия белорусов в обеспечении военного положения в стране. Кроме того, этот закон вводит новые условия для обеспечения содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении их полномочий, а также защите имущества.
Ранее документ уже приняли депутаты Палаты представителей, а также одобрил Совет Республики Национального собрания Беларуси. Согласно тексту закона, народным ополчением считаются все вооруженные формирования, которые были набраны из добровольцев. Их формированием будут заниматься местные органы власти.
Ранее Лукашенко заявил, что необходимо ввести элементы прокурорского надзора в армии Беларуси.