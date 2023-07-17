Лукашенко считает необходимым ввести элементы прокурорского надзора в армии Белоруссии

"Я вам об этом уже говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время", - сказал он Шведу, уточнив, что речь идет не только об армии, но и о МЧС, МВД и КГБ. "Везде глаз прокурора должен быть", - заявил белорусский президент.