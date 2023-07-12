Эрдоган заявил, что у Путина есть ряд предложений по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у президента России Владимира Путина есть ряд предложений по поводу зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление президент Турции сделал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО. По словам Эрдогана, Турция продолжает вести переговоры для продления зерновой сделки, которая истекает 17 июля. Он также добавил, что Анкара изучает предложения, которые поступили со стороны России.

«У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам», – заявил он.

Кроме того, Эрдоган также напомнил о том, что обсуждал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот прибыл с визитом в Стамбул.