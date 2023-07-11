Небензя высказался о перспективах зерновой сделки
Российская часть зерновой сделки не исполняется, рассказал на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что усилия ООН, направленные на выполнение условий Москвы по поставкам зерна и переподключению Россельхозбанка к SWIFT не привели к ожидаемым результатам, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что журналисты задали постпреду вопрос о том, следует ли ожидать «смерть зерновой сделки» в ближайшие дни.
«Российская часть не исполняется в течение всего этого года. Так что, чего вы ожидаете?», - задал риторический вопрос Небензя.
Ранее российские официальные лица неоднократно негативно высказывались по зерновой сделке на фоне того, что условия Москвы, прописанные в соглашении, не выполняются.
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