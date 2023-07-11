Небензя высказался о перспективах зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки не исполняется, рассказал на брифинге постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что усилия ООН, направленные на выполнение условий Москвы по поставкам зерна и переподключению Россельхозбанка к SWIFT не привели к ожидаемым результатам, пишет РИА «Новости».